В Актау сгорел автомобиль

Сообщение о возгорании автомашины поступило на пульт дежурного ДЧС сегодня, 13 октября, в 14:02.Возгорание автомобиля произошло на дороге между 5 и 7 микрорайонами.- Произошло возгорание в моторном отсеке автомобиля. Пострадавших нет. Горение ликвидировано в 14:11. Задействованы в тушении пожара: одна единица техники и шесть сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.