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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:26

Просмотров: 1201

Кража сумки с содержимым почти на 3 миллиона тенге попала на видео в Актау

В управление полиции Актау поступило заявление о краже женской сумки, в которой находились денежные средства в крупном размере, ювелирные украшения, а также мобильный телефон. Общий ущерб составлял 2 миллиона 700 тысяч тенге. Сотрудники отдела криминальной полиции задержали двоих подозреваемых в краже мужчин.

Кадр видео
По данным полиции, 8 октября текущего года в продуктовом магазине, расположенном на одной из остановок в 12 микрорайоне Актау, похитили женскую сумку. Кража попала на видео.



- Внутри сумки находились документы, подтверждающие личность потерпевшей, денежные средства в крупном размере, ювелирные украшения, а также мобильный телефон. Общая сумма причиненного материального ущерба составляет 2 700 000 тенге, - рассказали в полиции региона.


Сотрудниками отдела криминальной полиции установлены и задержаны 41-летний и 43-летний подозреваемые.

- Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований городского УП по части 3 статьи 188 УК РК (Кража). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в ведомстве.



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Комментарии ( 1 )

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  • Bass66
  • Галина63
 Кинст (Посетители) Сегодня, 11:37
С таким содержимым кто-то умудряется не просто ходить по делам, а ещё и гулять по городу, магазинам?
Я бы с такой поклажей ехал бы строго из точки А в точку Б, да ещё возможно в сопровождающие бы кого-то взял.
 
 

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