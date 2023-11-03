Кража сумки с содержимым почти на 3 миллиона тенге попала на видео в Актау

- Внутри сумки находились документы, подтверждающие личность потерпевшей, денежные средства в крупном размере, ювелирные украшения, а также мобильный телефон. Общая сумма причиненного материального ущерба составляет 2 700 000 тенге, - рассказали в полиции региона.

- Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований городского УП по части 3 статьи 188 УК РК (Кража). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в ведомстве.



По данным полиции, 8 октября текущего года в продуктовом магазине, расположенном на одной из остановок в 12 микрорайоне Актау, похитили женскую сумку. Кража попала на видео.Сотрудниками отдела криминальной полиции установлены и задержаны 41-летний и 43-летний подозреваемые.