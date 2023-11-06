Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 06 Ноября
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.46 KZT
  • €1 = 496.73 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:20

Просмотров: 354

Пассажира авиарейса Алматы-Астана-Актау оштрафовали за курение электронной сигареты на борту

Пассажир авиарейса сообщением Алматы-Астана-Актау во время полета курил электронную сигарету в туалете самолета. В отношении правонарушителя составлен административный материал и наложен штраф в размере 50 МРП (172 500 тг). Об этом сообщили в департаменте полиции на транспорте.

Фото tengritravel.kz
По прилету авиарейса в Астану правонарушитель был передан сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту столицы.

В ходе проверки транспортные полицейские установили, что 31-летний гражданин Российской Федерации во время полета курил электронную сигарету в туалете самолета.

- В отношении правонарушителя составлен административный материал по ст.441 ч.1-2 КоАП РК (Потребление табачных изделий на борту воздушного судна), и на него наложен штраф в размере 50 МРП (172 500 тг), - департаменте полиции на транспорте.


В ведомстве отметили, что за 10 месяцев текущего года сотрудниками департамента полиции на транспорте за различные административные правонарушения с воздушного судна были сняты 537 человек. Из них за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 256, за курение на борту самолета – 179, за мелкое хулиганство – 41 и другие.

Напоминаем, что курение на борту противоречит нормам пожарной безопасности. В самолете есть достаточное количество легковоспламеняющихся материалов, которые могут вспыхнуть от любой искры. Также дым от сигарет вредит всем пассажирам и летному персоналу.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика