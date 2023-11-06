Пассажира авиарейса Алматы-Астана-Актау оштрафовали за курение электронной сигареты на борту

- В отношении правонарушителя составлен административный материал по ст.441 ч.1-2 КоАП РК (Потребление табачных изделий на борту воздушного судна), и на него наложен штраф в размере 50 МРП (172 500 тг), - департаменте полиции на транспорте.

По прилету авиарейса в Астану правонарушитель был передан сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту столицы.В ходе проверки транспортные полицейские установили, что 31-летний гражданин Российской Федерации во время полета курил электронную сигарету в туалете самолета.В ведомстве отметили, что за 10 месяцев текущего года сотрудниками департамента полиции на транспорте за различные административные правонарушения с воздушного судна были сняты 537 человек. Из них за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 256, за курение на борту самолета – 179, за мелкое хулиганство – 41 и другие.Напоминаем, что курение на борту противоречит нормам пожарной безопасности. В самолете есть достаточное количество легковоспламеняющихся материалов, которые могут вспыхнуть от любой искры. Также дым от сигарет вредит всем пассажирам и летному персоналу.