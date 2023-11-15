Обещал легализовать иностранные авто: мошенник выманил более 7 миллионов тенге у жителей Актау

- По словам потерпевших, мужчина по имени «Е», обещав легализовать иностранные автомашины, получил денежные средства и не сдержал обещание. Общий размер причиненного материального ущерба составляет 7 миллионов 700 тысяч тенге. Сотрудниками полиции установлен и задержан 27-летний мужчина, - рассказали в полиции региона.

- Ведётся расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - отметили в ведомстве.

В управление полиции Актау поступило заявление от пяти жителей региона.Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество).