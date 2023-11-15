Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 15 Ноября
+14...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.65 KZT
  • €1 = 496.75 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:28

Просмотров: 171

Обещал легализовать иностранные авто: мошенник выманил более 7 миллионов тенге у жителей Актау

В Актау задержали мошенника, который обманул нескольких жителей, обещая им легализовать иностранные автомобили. Общий размер причиненного материального ущерба составил 7 миллионов 700 тысяч тенге. Подробности рассказали в полиции региона.

Коллаж автора
В управление полиции Актау поступило заявление от пяти жителей региона.

- По словам потерпевших, мужчина по имени «Е», обещав легализовать иностранные автомашины, получил денежные средства и не сдержал обещание. Общий размер причиненного материального ущерба составляет 7 миллионов 700 тысяч тенге. Сотрудниками полиции установлен и задержан 27-летний мужчина, - рассказали в полиции региона.


Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество).

- Ведётся расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - отметили в ведомстве.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика