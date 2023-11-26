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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:27

Просмотров: 891

Пожар в кафе Актау: пострадал повар

Инцидент прокомментировал старший лейтенант гражданской защиты, старший дознаватель УЧС по Актау Султан Утемуратов.

Кадр видео
По данным Султана Утемуратова, сегодня, 26 ноября, в 09:32 в пожарную часть поступило сообщение о задымлении из кафе «Берекет донер», расположенного на первом этаже дома 12 в 7 микрорайоне.

На место происшествия были срочно отправлены 16 огнеборцев и четыре пожарные машины.

Установлено, что на кухне произошло горение растительного масла. Спасателям удалось предотвратить распространение огня.

Первая медицинская помощь понадобилась повару - молодому человеку 1995 года рождения, на руку которого брызнуло горящее масло. Сейчас его состояние стабильное.

Спасатели просят жителей соблюдать требования пожарной безопасности.




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Комментарии ( 3 )

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Bober (Посетители) Сегодня, 17:09
Цитата: Макс С.
В стране исчезнет коррупция, повысится уровень медицины, дороги станут лучше ?


Да. связь прямая
 
-1
  • Жанар
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Макс С. (Посетители) Сегодня, 17:04
Bober, а какая связь между изменениями в КЗ и наличием кафе и магазинов в жилых домах ?
Вот допустим убрали их. В стране исчезнет коррупция, повысится уровень медицины, дороги станут лучше ?
 
-1
  • Макс С.
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Белое ☀️
  • Tankushka
  • Жанар
 Bober (Посетители) Сегодня, 16:00
В Казахстане что то начнёт меняться только тогда, когда из жилых домов уберут все кафе и магазины.
 
 

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