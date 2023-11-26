Пожар в кафе Актау: пострадал повар

По данным Султана Утемуратова, сегодня, 26 ноября, в 09:32 в пожарную часть поступило сообщение о задымлении из кафе «Берекет донер», расположенного на первом этаже дома 12 в 7 микрорайоне.На место происшествия были срочно отправлены 16 огнеборцев и четыре пожарные машины.Установлено, что на кухне произошло горение растительного масла. Спасателям удалось предотвратить распространение огня.Первая медицинская помощь понадобилась повару - молодому человеку 1995 года рождения, на руку которого брызнуло горящее масло. Сейчас его состояние стабильное.Спасатели просят жителей соблюдать требования пожарной безопасности.