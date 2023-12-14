Сильный порыв на трубопроводе питьевой воды попал на видео в 6 микрорайоне Актау

«Авария будет устраняться сегодня ориентировочно до 19 часов вечера. Ситуация непростая, занимает время. Мы сейчас будем заниматься раскопочными работами, для этого вызвали сотрудников всех служб АУЭС, Казахтелеком, газовые компании, чтобы они показали, где у них проходят трубы или провода, чтобы ничего не задеть», - рассказали в пресс-службе КЖСА.

Сразу несколько человек прислали в редакцию видео потопа из 6 микрорайона. На кадрах полно воды и нецензурной брани. Сняты они поздней ночью и ранним утром. Водители жалуются, что вода мерзнет и превращается в гололед, проехать по которому невозможно.В КЖСА сообщают, прорвало трубу с питьевой водой. Сейчас полностью отключен 15 дом в 6 микрорайоне, а 9 - 14, 30, 31 и 36 дома находятся под ограничением.Тем временем, жители 40 дома 6 микрорайона в чате акимата Мангистауской области пишут о том, что и у них нет питьевой воды. Однако в КЖСА сообщают, что данная авария к этому не имеет отношения, и нужно обратиться в КСК.