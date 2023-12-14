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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 11:34

Просмотров: 2014

Сильный порыв на трубопроводе питьевой воды попал на видео в 6 микрорайоне Актау

В социальных сетях распространяется видео серьёзного порыва: вода течет непрекращающимся потоком прямо на проезжую часть. Очевидцы рассказывают, авария произошла в 6 микрорайоне. Усугубляет ситуацию мороз, из-за которого леденеют дороги и не могут проехать машины.

фото donpress.com
Сразу несколько человек прислали в редакцию видео потопа из 6 микрорайона. На кадрах полно воды и нецензурной брани. Сняты они поздней ночью и ранним утром. Водители жалуются, что вода мерзнет и превращается в гололед, проехать по которому невозможно.



В КЖСА сообщают, прорвало трубу с питьевой водой. Сейчас полностью отключен 15 дом в 6 микрорайоне, а 9 - 14, 30, 31 и 36 дома находятся под ограничением.

«Авария будет устраняться сегодня ориентировочно до 19 часов вечера. Ситуация непростая, занимает время. Мы сейчас будем заниматься раскопочными работами, для этого вызвали сотрудников всех служб АУЭС, Казахтелеком, газовые компании, чтобы они показали, где у них проходят трубы или провода, чтобы ничего не задеть», - рассказали в пресс-службе КЖСА.


Тем временем, жители 40 дома 6 микрорайона в чате акимата Мангистауской области пишут о том, что и у них нет питьевой воды. Однако в КЖСА сообщают, что данная авария к этому не имеет отношения, и нужно обратиться в КСК.



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Комментарии ( 6 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 13:10
Цитата: Банкир

Вот она - готовность к зиме(((

Даже катки для катания на коньках заливаем на проезжей части дорог...
Новый сервис под "новый год", от ТВС И!... moroz ...

Цитата: KEWA
А кто заплатит? угадайте с одного раза.

Конечно население, НО!, не дед мороз...

Все мы ходим под богом.
 
-1
  • fox1167
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Sara19k (Посетители) Сегодня, 12:55
KEWA,Путин

Всё мычите что "у них хорошо,правильно,по закону".А может быть у них хорошо,потому что вас там нет.А вы здесь-и портите нам всё!
 
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  • Жанар
  • Ingul
  • Tankushka
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 KEWA (Посетители) Сегодня, 12:49
Пойдет в ОДН

Кто же должен за воду заплатить. МАЭК отпустил, а ТВС слил. А кто заплатит? угадайте с одного раза.
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 11:56
Банкир,Вы забыли)) 100% готовность! Я не знаю, нам так сказали blind
 
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 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 11:52
Готовы, как никогда...
 
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 Банкир (Посетители) Сегодня, 11:44
Вот она - готовность к зиме(((
 
 

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