Квартиру жителя 14 микрорайона Актау затопило из-за порыва трубы отопления

фото с сайта stroiteh-msk.ru
Благо, соседей снизу у него нет, он живет на первом этаже. Дозвониться до коммунальных служб, по словам мужчины, ему не удалось.
«Я и мои соседи звонили и в КСК, и на единый контактный номер. Куда только не обращались. В чате делились номерами сантехников, пытались всем подряд набирать. Никто не пришел. Правда, воду перекрыли. Что это было, я до сих пор не знаю. Никто со мной не связывался. И как теперь жить в таких условиях, не понятно», - рассказывает пострадавший.
В КСК по дежурному номеру нам сообщили, что давать комментарии по данному вопросу может главный инженер или руководитель организации. Однако их обоих не оказалось на месте. Редакция ожидает комментарий.
«Я и мои соседи звонили и в КСК, и на единый контактный номер. Куда только не обращались. В чате делились номерами сантехников, пытались всем подряд набирать. Никто не пришел. Правда, воду перекрыли. Что это было, я до сих пор не знаю. Никто со мной не связывался. И как теперь жить в таких условиях, не понятно», - рассказывает пострадавший.
В КСК по дежурному номеру нам сообщили, что давать комментарии по данному вопросу может главный инженер или руководитель организации. Однако их обоих не оказалось на месте. Редакция ожидает комментарий.