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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 15:19

Просмотров: 2029

Квартиру жителя 14 микрорайона Актау затопило из-за порыва трубы отопления

В редакцию обратился житель 22 дома 14 микрорайона. Придя домой с работы вчера вечером, 18 декабря, он обнаружил дома потоп. По словам мужчины, пластиковая труба разорвалась, вода заполнила все комнаты. При этом дозвониться в коммунальные службы жителю не удалось.

фото с сайта stroiteh-msk.ru
Благо, соседей снизу у него нет, он живет на первом этаже. Дозвониться до коммунальных служб, по словам мужчины, ему не удалось.

«Я и мои соседи звонили и в КСК, и на единый контактный номер. Куда только не обращались. В чате делились номерами сантехников, пытались всем подряд набирать. Никто не пришел. Правда, воду перекрыли. Что это было, я до сих пор не знаю. Никто со мной не связывался. И как теперь жить в таких условиях, не понятно», - рассказывает пострадавший.


В КСК по дежурному номеру нам сообщили, что давать комментарии по данному вопросу может главный инженер или руководитель организации. Однако их обоих не оказалось на месте. Редакция ожидает комментарий.




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Комментарии ( 3 )

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RosarioAgro (Посетители) Сегодня, 18:00
Поставили наверно дешёвую не армированную трубу вот и результат. И вообще, зачем на отопление ставить пластик. Воду сантехник перекрыл я так понял. А что внутри квартиры теперь проблемы хозяина как не печально.
 
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  • arelav_74
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 16:25
ТОО РЭП та еще клоака, отопления нет, блохи скачую по двору и в подвале, а им до лампочки. Тоже пытался звонить ночникам которых они указали в квитанции. Те твари телефон отключают на ночь

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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  • Око
  • sakura.68
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 15:55
Что то непонятно, что за труба! Она рассчитана на эти параметры?!
 
 

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