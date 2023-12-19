Квартиру жителя 14 микрорайона Актау затопило из-за порыва трубы отопления



«Я и мои соседи звонили и в КСК, и на единый контактный номер. Куда только не обращались. В чате делились номерами сантехников, пытались всем подряд набирать. Никто не пришел. Правда, воду перекрыли. Что это было, я до сих пор не знаю. Никто со мной не связывался. И как теперь жить в таких условиях, не понятно», - рассказывает пострадавший.

Благо, соседей снизу у него нет, он живет на первом этаже. Дозвониться до коммунальных служб, по словам мужчины, ему не удалось.В КСК по дежурному номеру нам сообщили, что давать комментарии по данному вопросу может главный инженер или руководитель организации. Однако их обоих не оказалось на месте. Редакция ожидает комментарий.