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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 10:17

Просмотров: 2449

В четырех микрорайонах Актау частично отключили отопление из-за порывов на теплосети

В Актау в связи с порывом на трубопроводе на ограничение поставлены некоторые объекты в четырех микрорайонах города. Об этом сообщает пресс-служба акимата.

Фото пресс-службы акимата города Актау
Порывы произошли в 1 и 6 микрорайонах. Под ограничения попадают некоторые объекты и жилые дома 2, 4, 5, 6 микрорайонов.

«Место порыва определено, аварийная группа ведет работы по устранению. Снятие ограничение планируется во второй половине дня», - сообщает пресс-служба акимата города.


Также, в КЖСА сообщают, что в связи с проведением аварийных ремонтных работ на трубопроводе питьевой воды по адресу: 42 дом в 13 микрорайоне, под ограничение питьевой воды попали жилые дома и объекты нескольких микрорайонов.

- Под ограничением в 13 мкр. - 1, 2, 6 дома, в 15 мкр. - 34, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 65, 69, 70 дома, "Таншолпан", прокуратура, ЦОН, в 17 мкр. - "Дукат", мечеть, "Сулпак". Ориентировочно до 20:00 часов, - сообщили в КЖСА.



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Комментарии ( 6 )

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Mistake (Посетители) Сегодня, 12:18
Bass66,
Вот я и говорю, что многим нужно это сделать, это абсолютно неграмотно. Трубу прорывает, ее не порывает. Порывы ветра бывают, порывы души итд, даже если провод порвался или нитка на 2 части, то это разрыв.
 
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 Bass66 (Посетители) Сегодня, 12:15
Mistake,
Зря Вы так. В сетях, да и у станционников, всегда говорят Порыв!

А вот что там делают люди в МАЭКовской спецодежде?! Сети вроде как не их.
 
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 Mistake (Посетители) Сегодня, 11:44
Думаю, что многим нужно уточнить разницу между словами "порыв" и "прорыв". Уже бесит этот ваш порыв.
 
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Кари (Посетители) Сегодня, 11:33
в 12 мкр нет с утра горячей воды
 
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 БО (Посетители) Сегодня, 11:06
Я так понимаю ситуацию, квалифицированные специалисты ушли на пенсию,уехали,ушли на покой ,а вместо них пришли новые,молодые,энергичные менеджеры "бизнес" выпуска,хотя о чём говорить,платное образование в Казахстане себя полностью обесценило,превратив выпускников Вузов, в не образованную массу народа,которая заполонила разные области экономики в государстве.Пожинаем плоды,и это надолго,они же не уйдут со своих рабочих(сладких кресел) мест,они туда "забетонировались", и смена у них такая же растёт... Про специалистов рабочих специальностей, картина ничем не лучше,вижу и наблюдаю деградацию собственными глазами... На производстве не наблюдаю никакой деятельности, на повышение квалификации , особенно в технических специальностях ,идёт бумажное очковтирательство...Вперёд в прошлое,скоро наступит полный развал промышленности...
 
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 10:27
Место порыва определено - все это надо было делать и определять летом, а не зимой, еще отчитались мол на все 100% готовы к отопительному сезону, бездари Вы все чинуши руководители devil
Зла на Вас не хватает angry
 
 

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