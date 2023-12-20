В четырех микрорайонах Актау частично отключили отопление из-за порывов на теплосети

«Место порыва определено, аварийная группа ведет работы по устранению. Снятие ограничение планируется во второй половине дня», - сообщает пресс-служба акимата города.

- Под ограничением в 13 мкр. - 1, 2, 6 дома, в 15 мкр. - 34, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 65, 69, 70 дома, "Таншолпан", прокуратура, ЦОН, в 17 мкр. - "Дукат", мечеть, "Сулпак". Ориентировочно до 20:00 часов, - сообщили в КЖСА.

Порывы произошли в 1 и 6 микрорайонах. Под ограничения попадают некоторые объекты и жилые дома 2, 4, 5, 6 микрорайонов.Также, в КЖСА сообщают, что в связи с проведением аварийных ремонтных работ на трубопроводе питьевой воды по адресу: 42 дом в 13 микрорайоне, под ограничение питьевой воды попали жилые дома и объекты нескольких микрорайонов.