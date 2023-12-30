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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:56

Просмотров: 1606

ДТП в Актау: четверых пострадавших доставили в больницу

Авария произошла у гипермаркета «Анвар». Подробности предоставили в департаменте полиции региона.

Фото очевидцев
По данным ведомства, 29 декабря около 23:10 на пульт дежурного 102 поступил вызов о ДТП между 12 и 13 микрорайонами, рядом с гипермаркетом «Анвар».

- Водитель автотранспорта Toyota Land Cruiser Prado вне перекрёстка повернул налево и совершил столкновение с Lexus ES 330. В результате ДТП пострадали четыре человека, которых доставили в больницу. Вскоре двое пострадавших были отпущены домой после оказания медицинской помощи. Остальные два человека по-прежнему находятся в медучреждении, - сообщили в полиции.


ДТП в Актау: четверых пострадавших доставили в больницу


На водителя Toyota Land Cruiser Prado составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Автомашины водворены на штрафную стоянку.

Водителю внедорожника может грозить штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.



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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
  • Papirosso
 GuF (Посетители) Вчера, 22:31
40 МРП -можно платить как абон плату и потом дальше творить чудеса
 
 

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