ДТП в Актау: четверых пострадавших доставили в больницу

- Водитель автотранспорта Toyota Land Cruiser Prado вне перекрёстка повернул налево и совершил столкновение с Lexus ES 330. В результате ДТП пострадали четыре человека, которых доставили в больницу. Вскоре двое пострадавших были отпущены домой после оказания медицинской помощи. Остальные два человека по-прежнему находятся в медучреждении, - сообщили в полиции.

По данным ведомства, 29 декабря около 23:10 на пульт дежурного 102 поступил вызов о ДТП между 12 и 13 микрорайонами, рядом с гипермаркетом «Анвар».На водителя Toyota Land Cruiser Prado составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).Автомашины водворены на штрафную стоянку.Водителю внедорожника может грозить штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.