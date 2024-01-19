Семилетнюю девочку автомобиль сбил в одном из сёл Мангистау - водитель скрылся с места происшествия

- Дом находится напротив остановки школьного автобуса. Когда она хотела перейти дорогу, ее сбил на большой скорости автомобиль. Девочку до дома доставил водитель школьного автобуса, он и был свидетелем происшествия. Мы вызвали ей «скорую», ее забрали в больницу. У нее серьезные травмы черепа. Ребенок сильно напуган, - рассказал Сабыр Кнабай.

Фото предоставлено родственниками пострадавшей.

- Знаю еще, что его нашли, машину его на штрафстоянку водворили. Но он ходит по улице дальше. Даже не пытался с нами связаться, поинтересоваться состоянием ребенка. Не понимаю, почему закон над ним не властен? Сотрудники полиции нам не позвонили, как идет следствие, непонятно. Мы написали заявление и теперь ждем справедливости, - высказался родственник девочки.

- 18 января около 17:30 на пульт дежурного «102» поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в селе Бесшокы Мунайлинского района. Водитель автотранспорта Chevrolet Aveo сбил семилетнюю девочку вне пешеходного перехода. Несовершеннолетней будет назначена судебно-медицинская экспертиза после ее выхода из больницы, - пояснили в пресс-службе ведомства.



В редакцию Lada.kz обратился Сабыр Кнабай, житель села Бесшокы Мунайлинского района области. Он рассказал, что вчера, 18 января, сбили его семилетнюю родственницу. Она приехала на школьном автобусе, и когда девочка переходила дорогу, её сбила машина.По словам Сабыра, водитель прошел медицинскую экспертизу, но ее результаты родственники пострадавшей не увидели.В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что на водителя составили административный протокол по части 2 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».