Скрылся с места ДТП: как наказали нарушителя в Мангистау

По материалам дела, 2 января этого года на стоянке возле магазина в селе Жетыбай автовладелец совершил столкновение с другой машиной и покинул место ДТП.



Нарушитель был установлен.



Постановлением суда его признали виновным по части 2 статьи 611 КоАП (Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 184 600 тенге.



Постановление суда вступило в законную силу.