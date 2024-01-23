Это было страшно: уроженцы Актау рассказали о землетрясении в Алматы

«Удар снизу и все. Потом сообщили, что это было 3 балла. В целом, мы регулярно получаем сообщения о том, что прошли землетрясения в 2 или 3 балла, но они не чувствуются. А это было очень ощутимым. Даже несмотря на то, что мы живем на первом этаже. Тряслись люстры, ходили кровати. Соседи сверху говорили, что с полок падали книги, посуда, звенели стаканы. Паники поначалу не было. Правда, потом поступили сообщения о том, что трое человек в страхе выпрыгнули из окна. Но это не из нашего дома. Мы с соседями спокойно выходили, уточняли все ли смогли выбраться. Когда толчки прекратились решили с мужем поехать на заправку. Знаем, что это не самый правильный алгоритм, потому что если бы было что-то посерьезнее, то заправка бы загорелась. Но толчки закончились, и мы посчитали нужным заправить машину на случай афтершоков. Видимо, таких как мы было немало. После того, как заправились, отъехали, стали приходить видео с очередями на заправках», - рассказала женщина.

«Видели людей на улицах с собаками, кошками, с сумками, баклажками воды, в теплой одежде. В основном, подальше отъезжали, у нас есть так называемые прогулочные бульвары вот в основном там жители собирались. Я знаю, что кто-то пошел в пункты приема людей, какие-то были открыты, какие-то закрыты. Но так как у нас была машина, мы не видели необходимости туда идти», - рассказывает бывшая жительница Актау Гульнара Максатова.



«Мы проживаем в частном доме, трясти стало сильно. Выбежали на улицу. Продолжалось, как мне показалось, очень долго. Сказать, что испугались - ничего не сказать. Было страшно. Сегодня, вот говорят, будет продолжение, мы не переживаем», - говорит Дмитрий Иванов.

«Начальник ДЧС записал видеообращение и оно быстро разлетелось по жителям. Потом специалисты сообщили, что автошоки будут, но слабее, поэтому мы все вернулись домой. Было около 3 ночи. Сегодня не работают школы и колледжи в первую смену, потому что они ночью принимали людей. Детские сады работают в штатном режиме. Однако некоторые побоялись вести. Вот буквально сейчас был толчок 2 балла по сообщениям, но его никто не почувствовал», - рассказывает Инга Лапина.

- Поразило то, что не было никаких сирен и оповещений. Люди стояли на улице в -8, кто в чем вышел, и не понимали, что делать дальше. Какая-то информация начала приходить спустя минут 30 после. Мы через минут 10 после толчков поднялись домой, но многие люди оставались на улице ещё примерно час. Больше всего бесят фейки, которые начали распространяться практически сразу о повторных толчках большей силы. Подобное сеет панику среди людей. Кому это надо, непонятно, - говорит Светлана.

- В любом случае, это землетрясении показало, что ни службы, ни люди к подобному особо не готовы. Я имею ввиду каждого индивидуально. Алгоритм спасения не отработан, как, например, в Японии, люди на уровне рефлексов знают, как действовать - это результат постоянных тренировок. Наши же либо в панику впадают, либо в ступор. И то, и другое в случае сильного землетрясения станет причиной многих жертв, которых можно избежать, знай мы четкий алгоритм действий.

«Мы определили, что прятаться во время самих толчков будем в ванной. Это наиболее безопасное место в нашей квартире. После окончания тряски, выбегать на улицу. Но и тут есть нюансы. Вчера ночью я понимала, что мы стоим совсем не на безопасном месте. Два дома, огромные деревья, электропровода. Если не пришибет зданием, вполне может свалиться дерево. Поэтому сегодня, пусть кто-то посчитает это «излишним», я собираюсь идти и целенаправленно искать безопасный пустырь поблизости от места проживания. Алматинцы местные шутят, что на улицу выбегают только приезжие. Мол, коренные жители к подобному привыкли и не «парятся». Думаю, что халатность в таких неконтролируемых природных явлениях нужно исключать. Мы ведь все знаем печальный опыт некоторых стран», - говорит Светлана.



"На сегодняшнее утро, начиная с часа ночи в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести, такими как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей. С разными показаниями они доставлены в стационары города, из них 34 взрослых, 3 из них госпитализированы, 31 человек отправлен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Инга Лапина в Алматы проживает 7 лет. Это на ее памяти второе землетрясение, которое она ощутила. Первое было в 2017 году, и по её рассказам заключалось в сильном ударе из-под пола.Выбегали алматинцы на улицу по-разному: кто-то с чемоданами в теплой одежде с баклажками воды и домашними питомцами, а некоторые - в одних трусах и шлепках.Трясло не только высотки, сильные толчки ощутили и жители частных массивов.Не совсем понятным для жителей Алматы было отсутствие предупреждающих сирен. Уже позже, в ДЧС им объяснили, что их включают при ощутимом землетрясении в 5,5 баллов, а это тянуло лишь на 5.Ещё одна бывшая жительница Актау Светлана Сидорова говорит, что за три года, которые она проживает в Алматы, с землетрясением такой силы столкнулась впервые.По словам уроженки Актау, многие соседи, в числе которых были и коренные алматинцы, не знали, как действовать в случае землетрясения.По словам Светланы, после травмирующего опыта этой ночи она перечитала все правила поведения при землетрясении и провела дома инструктаж.По информации Министерства здравоохранения Республики Казахстан количество пострадавших от землетрясения по последним данным выросло до 44.По оценке сейсмологов, землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда составила 6,7 балла, ощутимость в Алматы - 5 баллов.