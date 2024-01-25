Ущерб более 18 миллионов тенге! В Мангистау задержаны браконьеры с рыбой осетровых пород

«В результате осмотра места происшествия было обнаружено два мешка, в которых находилась рыбы осетровых видов в количестве 7 штук общим весом 30 кг (белуга – 2, осетр – 2, севрюга – 3) и одна белорыбица весом 6 кг 550 гр (занесена в Красную книгу, прим. автора). Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам статьи 339 УК РК, правоохранительными органами проводится досудебное расследование», - говорится в сообщении.

«Возьмем, например, этот случай. Там было 30 килограммов осетровой рыбы. Ущерб за один килограмм составляет 100 МРП. В методике есть такое понятие, как коэффициент, в данном случае он составляет с перевозкой 1,5. То есть, умножаем сумму ущерба, равную 100 МРП, на коэффициент 1,5 и количество рыбы, в данном случае 30 килограммов. Получается 4 500 МРП. По состоянию на 2024 год это 16 614 000 тенге. И плюс белорыбица считается по особям, по 300 МРП за штуку, умножаем на коэффициент 1,5 (1 661 400 тенге, прим. автора).



По информации пресс-службы «Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства» в Тупкараганском районе Мангистауской области в районе берега Каспийского моря инспекторами была остановлена автомашина марки Daewoo с двумя местными жителями 1987 г.р. и 1989 г.р.По предварительным данным, ущерб рыбным ресурсам оценивается в 18 275 400 тенге.По информации исполняющего обязанности руководителя отдела рыбного хозяйства «Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства» Олега Тушканова, методика расчета ущерба зависит от веса и породы рыбы. Так, краснокнижная осетрина считается по килограммам, а вот белорыбица - поштучно.По словам специалистов, подозреваемые в преступлении вне зависимости от наказания, назначенного судом, должны выплатить сумму нанесённого ущерба.