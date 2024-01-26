Лицензии на добычу полезных ископаемых лишили семерых недропользователей в Мангистау

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
По результатам проверки были выявлены факты неисполнения отдельными недропользователями (обладающими правом на добычу общераспространенных полезных ископаемых) таких контрактных и лицензионных обязательств, как:
- отчисления на социально-экономическое развитие области;
- обучение казахстанских работников;
- пополнение ликвидационного фонда;
- оплата подписного бонуса.
Совокупная сумма задолженности недропользователей составила свыше 400 миллионов тенге.
В итоге, принятыми мерами прокурорского надзора, в доход государства взыскали более 50 миллионов тенге, у семи недропользователей отозвали лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых.
- отчисления на социально-экономическое развитие области;
- обучение казахстанских работников;
- пополнение ликвидационного фонда;
- оплата подписного бонуса.
Совокупная сумма задолженности недропользователей составила свыше 400 миллионов тенге.
- К примеру, недропользователь «Д.А.Б.» систематически на протяжении четырех лет (2019 – 2022 гг.) не производил отчисления на общую на социально-экономическое развитие Мангистауской области. Общая сумма составила девять миллионов тенге. Аналогичные факты выявлены практически у всех недропользователей, - рассказали в природоохранной прокуратуре.
В итоге, принятыми мерами прокурорского надзора, в доход государства взыскали более 50 миллионов тенге, у семи недропользователей отозвали лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых.
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