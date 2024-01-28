Из-за пожара в Жанаозене эвакуировали несколько человек

Фото предоставили в ДЧС региона
По информации спасателей, 27 января после полудня в микрорайоне "Шанырак" загорелась квартира в двухэтажном доме №15. Однокомнатная квартира располагалась на втором этаже.
Площадь горения составила 30 квадратных метров, причем, общая площадь квартиры 34 квадратных метра. Проживающие в этой квартире жильцы не пострадали.
Из-за пожара из соседней квартиры были эвакуированы три ребенка и один взрослый.
В тушении было задействовано две единицы техники и девять пожарных.
Напомним, пожар в помещении на АГЗС произошел в Жанаозене.
Площадь горения составила 30 квадратных метров, причем, общая площадь квартиры 34 квадратных метра. Проживающие в этой квартире жильцы не пострадали.
Из-за пожара из соседней квартиры были эвакуированы три ребенка и один взрослый.
В тушении было задействовано две единицы техники и девять пожарных.
Напомним, пожар в помещении на АГЗС произошел в Жанаозене.
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