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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 11:55

Просмотров: 778

В Актау хакер украл базу данных у полицейских

Хакер из Актау украл базу данных полиции и продавал личную информацию казахстанцев в сети. За это преступление городской суд приговорил 25-летнего Эльнура А. к трём годам лишения свободы и запретил на такой же срок заниматься деятельностью в сфере информатизации и связи, сообщает телеграм-канал Свидетель.kz.

фото с сайта bbc.com
Согласно материалам дела программист получил доступ к информационным системам «Единый реестр административных производств» и «Единая нотариальная информационная система Министерства юстиции РК». С их помощью он продал персональные данные как минимум девяти человек по Telegram.

«Вызывает опасение то, как IT-специалисту удалось заполучить личные данные казахстанцев. Оказывается, с 2019 года Эльнур А. обзавёлся связями среди сотрудников Департамента полиции Мангистауской области. Он помогал им отремонтировать компьютер, подключиться к сети, восстановить информацию», - сообщает телеграм-канал Свидетель.kz.


В ходе оказания компьютерных услуг подсудимый, злоупотребляя доверием, путём использования служебных информационных ресурсов сотрудников ДП Мангистауской области завладел персональными данными граждан РК.

Когда в январе 2022 года требования к информационной безопасности системы ИС «ЕРАП» ужесточились, хакер потерял доступ к ней. Тогда он под предлогом настройки сканера удалённо подключился к компьютеру столичного нотариуса, украл у неё ЭЦП-ключ и с его помощью получил доступ к ИС «ЕНИС».

Эльнуру А. предъявили обвинения сразу по трём статьям Уголовного кодекса: «Умышленный неправомерный доступ в информационную систему» (статья 205 часть 2), «Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия» (статья 147 часть 4) и «Умышленное неправомерное завладение охраняемой законом информацией, содержащейся в информационной системе» (статья 208 часть 2 пункт 1). По совокупности преступлений ему назначили три года колонии средней безопасности.
 
По данным МЦРИАП, в 2023 году по нарушению закона о персональных данных рассмотрели более 30 административных дел. Физических, юридических и должностных лиц оштрафовали на 1 226 485 тенге.



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Комментарии ( 3 )

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DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 12:55
Это не он украл, это попустительство. В ЦОНе вставили флешку в их компьютеры, а дома смотрю там, два вируса.
 
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  • alixah
  • Космос
  • Adai11
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 12:53
Хакер это взломщик компьютерных систем. А, этот просто айтишник со склонностями мошенничества. До хакерства ему далеко. fingal
 
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  • alixah
  • Космос
  • Adai11
 master_kz (Посетители) Сегодня, 12:22
Оказывается, с 2019 года Эльнур А. обзавёлся связями среди сотрудников Департамента полиции Мангистауской области.

И это хакер? Даже не смешно. Простой мошенник. На которого спустили всех собак uhmylka
 
 

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