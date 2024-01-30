В Актау хакер украл базу данных у полицейских



«Вызывает опасение то, как IT-специалисту удалось заполучить личные данные казахстанцев. Оказывается, с 2019 года Эльнур А. обзавёлся связями среди сотрудников Департамента полиции Мангистауской области. Он помогал им отремонтировать компьютер, подключиться к сети, восстановить информацию», - сообщает телеграм-канал Свидетель.kz

Согласно материалам дела программист получил доступ к информационным системам «Единый реестр административных производств» и «Единая нотариальная информационная система Министерства юстиции РК». С их помощью он продал персональные данные как минимум девяти человек по Telegram.В ходе оказания компьютерных услуг подсудимый, злоупотребляя доверием, путём использования служебных информационных ресурсов сотрудников ДП Мангистауской области завладел персональными данными граждан РК.Когда в январе 2022 года требования к информационной безопасности системы ИС «ЕРАП» ужесточились, хакер потерял доступ к ней. Тогда он под предлогом настройки сканера удалённо подключился к компьютеру столичного нотариуса, украл у неё ЭЦП-ключ и с его помощью получил доступ к ИС «ЕНИС».Эльнуру А. предъявили обвинения сразу по трём статьям Уголовного кодекса: «Умышленный неправомерный доступ в информационную систему» (статья 205 часть 2), «Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия» (статья 147 часть 4) и «Умышленное неправомерное завладение охраняемой законом информацией, содержащейся в информационной системе» (статья 208 часть 2 пункт 1). По совокупности преступлений ему назначили три года колонии средней безопасности.По данным МЦРИАП, в 2023 году по нарушению закона о персональных данных рассмотрели более 30 административных дел. Физических, юридических и должностных лиц оштрафовали на 1 226 485 тенге.