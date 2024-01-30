В Актау хакер украл базу данных у полицейских

фото с сайта bbc.com
Согласно материалам дела программист получил доступ к информационным системам «Единый реестр административных производств» и «Единая нотариальная информационная система Министерства юстиции РК». С их помощью он продал персональные данные как минимум девяти человек по Telegram.
В ходе оказания компьютерных услуг подсудимый, злоупотребляя доверием, путём использования служебных информационных ресурсов сотрудников ДП Мангистауской области завладел персональными данными граждан РК.
Когда в январе 2022 года требования к информационной безопасности системы ИС «ЕРАП» ужесточились, хакер потерял доступ к ней. Тогда он под предлогом настройки сканера удалённо подключился к компьютеру столичного нотариуса, украл у неё ЭЦП-ключ и с его помощью получил доступ к ИС «ЕНИС».
Эльнуру А. предъявили обвинения сразу по трём статьям Уголовного кодекса: «Умышленный неправомерный доступ в информационную систему» (статья 205 часть 2), «Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия» (статья 147 часть 4) и «Умышленное неправомерное завладение охраняемой законом информацией, содержащейся в информационной системе» (статья 208 часть 2 пункт 1). По совокупности преступлений ему назначили три года колонии средней безопасности.
По данным МЦРИАП, в 2023 году по нарушению закона о персональных данных рассмотрели более 30 административных дел. Физических, юридических и должностных лиц оштрафовали на 1 226 485 тенге.
«Вызывает опасение то, как IT-специалисту удалось заполучить личные данные казахстанцев. Оказывается, с 2019 года Эльнур А. обзавёлся связями среди сотрудников Департамента полиции Мангистауской области. Он помогал им отремонтировать компьютер, подключиться к сети, восстановить информацию», - сообщает телеграм-канал Свидетель.kz.
В ходе оказания компьютерных услуг подсудимый, злоупотребляя доверием, путём использования служебных информационных ресурсов сотрудников ДП Мангистауской области завладел персональными данными граждан РК.
Когда в январе 2022 года требования к информационной безопасности системы ИС «ЕРАП» ужесточились, хакер потерял доступ к ней. Тогда он под предлогом настройки сканера удалённо подключился к компьютеру столичного нотариуса, украл у неё ЭЦП-ключ и с его помощью получил доступ к ИС «ЕНИС».
Эльнуру А. предъявили обвинения сразу по трём статьям Уголовного кодекса: «Умышленный неправомерный доступ в информационную систему» (статья 205 часть 2), «Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия» (статья 147 часть 4) и «Умышленное неправомерное завладение охраняемой законом информацией, содержащейся в информационной системе» (статья 208 часть 2 пункт 1). По совокупности преступлений ему назначили три года колонии средней безопасности.
По данным МЦРИАП, в 2023 году по нарушению закона о персональных данных рассмотрели более 30 административных дел. Физических, юридических и должностных лиц оштрафовали на 1 226 485 тенге.