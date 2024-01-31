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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:56

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Жителя Мангистау осудили на 10 лет за убийство отца

В июне прошлого года житель Мангистау, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после возникшей ссоры убил отца. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого Б. по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

Судом установлено, что 25 июня 2023 года примерно 23:30 часов в доме между находившимся в состоянии алкогольного опьянения подсудимым и его отцом при распитии алкогольных напитков произошла ссора, в ходе которой подсудимый Б. сначала нанес стеклянным стаканом удар по лицу, а затем начал наносить удары по различным частям тела. После чего, закрыв за собой дверь дома снаружи, скрылся с места происшествия.

В результате потерпевший Е. от полученных ранений скончался на месте происшествия.

- Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области подсудимый Б. признан виновным. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.



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