Жителя Мангистау осудили на 10 лет за убийство отца

- Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области подсудимый Б. признан виновным. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого Б. по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).Судом установлено, что 25 июня 2023 года примерно 23:30 часов в доме между находившимся в состоянии алкогольного опьянения подсудимым и его отцом при распитии алкогольных напитков произошла ссора, в ходе которой подсудимый Б. сначала нанес стеклянным стаканом удар по лицу, а затем начал наносить удары по различным частям тела. После чего, закрыв за собой дверь дома снаружи, скрылся с места происшествия.В результате потерпевший Е. от полученных ранений скончался на месте происшествия.