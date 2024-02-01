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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:45

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Жителю Мангистау может грозить до 12 лет тюрьмы за кражу невесты из Шымкента

В дежурную часть полиции Шымкента 16 января обратилась жительница, заявившая о похищении дочери неизвестным мужчиной с целью женитьбы. Как оказалось, укравшим невесту оказался житель Мангистау, сообщает прокуратура Шымкента.

фото с сайта namanganliklar.uz
По данному факту, как сообщили в прокуратуре Шымкента, начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 125 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Похищение человека).

В результате следственных действий задержан и заключен под стражу на два месяца житель Мангистауской области.

- В рамках расследования дела будет обеспечено установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает прокуратура.


В ведомстве также поясняют, что за совершение подобных преступлений виновным грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

- Пережитком прошлого является обычай, связанный с похищением невесты для брака. Не все потенциальные женихи понимают, какое наказание им грозит в случае несогласия «невесты» быть украденной. В настоящее время такая практика утратила свою актуальность, и является неприемлемой с точки зрения прав человека и достоинства. Современное общество рассматривает такие действия как унижение и насилие над женщиной, - пояснили в ведомстве.


Дело находится на особом контроле прокуратуры города.



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