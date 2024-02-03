Аферист-рецидивист обманул двух жителей Мангистау

По материалам дела, мошенник пообещал одному из жителей Каракиянского района через функцию target поднять рейтинг его рекламных видео, а второму - получить водительские права в течение недели. За свои еще не оказанные услуги он взял 59 000 тенге и 169 000 тенге. Мужчина не выполнил обещания, потратив полученные деньги на свои нужды.



В суде он признал вину и просил суд назначить вид наказания, не связанное с лишением свободы.



Стоит заметить, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за подобные действия.



Приговором суда его признали виновным по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное неоднократно). Ему назначили наказания в виде ограничения свободы сроком на три года и шесть месяцев.



Приговор вступил в законную силу.