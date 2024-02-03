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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:14

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Аферист-рецидивист обманул двух жителей Мангистау

Злоумышленник завладел 228 тысячами тенге, передаёт пресс-служба областного суда.

Фото с сайта el.kz
По материалам дела, мошенник пообещал одному из жителей Каракиянского района через функцию target поднять рейтинг его рекламных видео, а второму - получить водительские права в течение недели. За свои еще не оказанные услуги он взял 59 000 тенге и 169 000 тенге. Мужчина не выполнил обещания, потратив полученные деньги на свои нужды.

В суде он признал вину и просил суд назначить вид наказания, не связанное с лишением свободы.

Стоит заметить, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за подобные действия.

Приговором суда его признали виновным по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное неоднократно). Ему назначили наказания в виде ограничения свободы сроком на три года и шесть месяцев.

Приговор вступил в законную силу.



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