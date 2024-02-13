Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 13 Февраля
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.72 KZT
  • €1 = 481.03 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:36

Просмотров: 263

Подросток за рулем: в Мангистау за наезд на пешехода к ответственности привлекли маму несовершеннолетнего «водителя»

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области вынесли приговор маме девочки, которая села за руль отцовской машины и сбила пешехода, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

фото с сайта mykaleidoscope.ru
В ходе заседания было установлено, что 21 декабря 2023 года несовершеннолетняя Д. - дочь гражданки Р., без разрешения водила автомобиль Hyundai Elantra, принадлежащий её отцу. Однако, не справившись с управлением автомобиля, совершила наезд на подростка.

В судебном заседании Р. признала вину, подтвердила, что её дочь водила автомобиль без разрешения, раскаялась и заверила, что в дальнейшем уделит должное внимание воспитанию дочери.

- Вина Р. полностью доказана рапортом сотрудника полиции, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела, исследованными в суде. К обстоятельствам, смягчающим ответственность за административное правонарушение, относятся наличие несовершеннолетнего ребенка, признание вины и раскаяние в содеянном, обстоятельств, отягчающих ответственность, не установлено, - сообщили в суде. 

Санкцией части 3 статьи 127 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего) предусмотрен штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок до 10 суток.

Судом мать несовершеннолетней признана виновной и на нее наложен административный штраф в размере 69 000 тенге. 



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика