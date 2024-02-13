Подросток за рулем: в Мангистау за наезд на пешехода к ответственности привлекли маму несовершеннолетнего «водителя»

В ходе заседания было установлено, что 21 декабря 2023 года несовершеннолетняя Д. - дочь гражданки Р., без разрешения водила автомобиль Hyundai Elantra, принадлежащий её отцу. Однако, не справившись с управлением автомобиля, совершила наезд на подростка.



В судебном заседании Р. признала вину, подтвердила, что её дочь водила автомобиль без разрешения, раскаялась и заверила, что в дальнейшем уделит должное внимание воспитанию дочери.



- Вина Р. полностью доказана рапортом сотрудника полиции, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела, исследованными в суде. К обстоятельствам, смягчающим ответственность за административное правонарушение, относятся наличие несовершеннолетнего ребенка, признание вины и раскаяние в содеянном, обстоятельств, отягчающих ответственность, не установлено, - сообщили в суде.



Санкцией части 3 статьи 127 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего) предусмотрен штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок до 10 суток.



Судом мать несовершеннолетней признана виновной и на нее наложен административный штраф в размере 69 000 тенге.