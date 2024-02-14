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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:30

Просмотров: 153

Пострадали два гражданина Узбекистана: в Актау произошел пожар в шиномонтажной мастерской

В Актау вечером 13 февраля произошел пожар в шиномонтажной мастерской в 28А микрорайоне. По прибытии спасатели установили, что произошло возгорание автомобильных шин. С термическими ожогами доставлены и госпитализированы в больницу граждане Республики Узбекистан. Их состояние оценивается как тяжелое. Подробности предоставили в ДЧС Мангистауской области.

Кадр видео
По данным ДЧС региона, пожар произошел 13 февраля в 21:40 в шиномонтажной мастерской в 28А микрорайоне.

Пострадали два гражданина Узбекистана: в Актау произошел пожар в шиномонтажной мастерской


- По прибытии спасателей установлено, что произошло возгорание автомобильных шин на площади 42 квадратных метров. Незамедлительно выехали 12 человек личного состава и три единицы техники ДЧС. Пожарные вынесли два газовых баллона объемом 40 литров, - рассказали в пресс-службе ДЧС.


Пострадали два гражданина Узбекистана: в Актау произошел пожар в шиномонтажной мастерской


Пожар удалось ликвидировать в 22:04.

- До прибытия пожарных с термическими ожогами доставлены и госпитализированы в больницу граждане Республики Узбекистан, состояние которых оценивается как тяжелое. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ДЧС региона.


Врачи Мангистауской областной больницы сообщили, что состояние обоих пострадавших крайне тяжелое, оба находятся в реанимации.

Спасатель Актау снял на видео тушение пожара от первого лица.




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