Пострадали два гражданина Узбекистана: в Актау произошел пожар в шиномонтажной мастерской

- По прибытии спасателей установлено, что произошло возгорание автомобильных шин на площади 42 квадратных метров. Незамедлительно выехали 12 человек личного состава и три единицы техники ДЧС. Пожарные вынесли два газовых баллона объемом 40 литров, - рассказали в пресс-службе ДЧС.

- До прибытия пожарных с термическими ожогами доставлены и госпитализированы в больницу граждане Республики Узбекистан, состояние которых оценивается как тяжелое. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ДЧС региона.

По данным ДЧС региона, пожар произошел 13 февраля в 21:40 в шиномонтажной мастерской в 28А микрорайоне.Пожар удалось ликвидировать в 22:04.Врачи Мангистауской областной больницы сообщили, что состояние обоих пострадавших крайне тяжелое, оба находятся в реанимации.Спасатель Актау снял на видео тушение пожара от первого лица.