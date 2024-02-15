В Жанаозене грузовой автомобиль врезался в газопровод



«В городе Жанаозен Мангистауской области в жилом массиве Рахат-3, на улице №27, на автодороге во время движения автомобиль «МАЗ» повредил надземный газопровод (диаметр 50 мм.). В результате произошло частичное отключение подачи газа в жилых домах. На ремонтно-восстановительные работы задействовано АО МПФ «КазТрансГазАймак» (13 человек и 3 ед. техники)», - рассказали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области

Авария произошла в 15 часов 10 минут по местному времени. По информации спасателей, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.По информации руководителя пресс-службы департамента полиции Айгерим Ибатуллаевой, на водителя составлен протокол по статье 610 КОаП РК.