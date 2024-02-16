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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:42

Просмотров: 2332

«Пробел от раздатчицы» - макароны в меню не понравились пациентам Мангистауской областной больницы

Питание в областной больнице возмутило жительницу Мангистау. В управлении здравоохранения региона пояснили, что после проверки был выявлен «пробел» со стороны раздатчицы еды, из-за чего ей сделали выговор.

Кадр видео
Жительница региона пожаловалась на качество питания в Мангистауской областной многопрофильной больнице. Еду она засняла на видео.

В управлении здравоохранения области рассказали, что ежедневным лечебным рационом пациентов обеспечивает аутсорсинговая компания.

- На основании видео, опубликованном в социальной сети, сегодня незамедлительно была проведена проверка совместно с руководством аутсорсингового учреждения. В результате был выявлен «пробел» со стороны раздатчицы еды, были приняты дисциплинарные меры, - пояснили в управлении.





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Комментарии ( 3 )

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Маряк (Посетители) Сегодня, 20:04
Лежал в МОБ в нейрохирургии, еда была всегда без мяса, порции мизерные. Почему то разносили по палатам, хотя есть столовая.
 
-4
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 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 17:22
не знаю, лежал недавно в МОБ, кормили нормально, даже вкусно я бы сказал. спасибо сказала бы, что вообще кормят. пусть тогда родные ей вкуснятину таскают, а то зажрались тут.
 
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  • 490
  • ЁмоЁ
  • Papirosso
 808 (Посетители) Сегодня, 17:09
Подтверждаю, баланда полнейшая, таким и собак если кормить им плохо будет! Неделю в августе лежал в областной больнице.

Кто-нибудь вообще в курсе, что за такой "пробел" ?!
 
 

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