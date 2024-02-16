«Пробел от раздатчицы» - макароны в меню не понравились пациентам Мангистауской областной больницы

- На основании видео, опубликованном в социальной сети, сегодня незамедлительно была проведена проверка совместно с руководством аутсорсингового учреждения. В результате был выявлен «пробел» со стороны раздатчицы еды, были приняты дисциплинарные меры, - пояснили в управлении.



Жительница региона пожаловалась на качество питания в Мангистауской областной многопрофильной больнице. Еду она засняла на видео.В управлении здравоохранения области рассказали, что ежедневным лечебным рационом пациентов обеспечивает аутсорсинговая компания.