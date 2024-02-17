Мог взорваться газобаллон: авто загорелось в Жанаозене

По информации спасателей, 16 февраля в 18:30 в 3А микрорайоне воспламенился двигатель автомобиля Ford Focus 2001 года выпуска, который был припаркован рядом с магазином автозапчастей.В автомобиле установлен газовый баллон на 60 литров, взрыва которого удалось избежать благодаря оперативной работе спасателей.В 18:44 пожар ликвидирован. Было задействовано семь огнеборцев из пожарной части №3 Жанаозена.Пострадавших нет.