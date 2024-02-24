Основные причины ДТП назвали в Мангистау

Фото автора из архива Lada.kz
С 1 февраля на территории области зарегистрировано 18 ДТП, в которых погибли восемь человек, еще 17 получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы Тлекберген Селбаев на брифинге в ЦОК.
Основными причинами ДТП Тлекберген Селбаев назвал несоблюдение скоростного режима, нарушение правил маневрирования и выезд на встречную полосу движения. В числе дорожных аварий немало случаев с опрокидыванием автомашин и наездом на пешеходов. И это, подчеркнул специалист, несмотря на принимаемые меры по предупреждению ДТП.
Одно из таких мероприятий проходит в области с 5 по 29 февраля, а именно, ОПМ «Безопасная дорога».
За 18 дней ОПМ, по словам спикера, выявлено 8160 административных правонарушений, 490 автомобилей водворены на штрафную стоянку, у 299 авто сняты регистрационные номера.
Страж порядка призвал жителей и гостей области соблюдать ПДД, в частности, не превышать скорость, соблюдать дистанцию, не перебегать проезжую часть в неустановленных местах. Все это, подчеркнул полицейский, часто заканчивается трагедией.
Основными причинами ДТП Тлекберген Селбаев назвал несоблюдение скоростного режима, нарушение правил маневрирования и выезд на встречную полосу движения. В числе дорожных аварий немало случаев с опрокидыванием автомашин и наездом на пешеходов. И это, подчеркнул специалист, несмотря на принимаемые меры по предупреждению ДТП.
Одно из таких мероприятий проходит в области с 5 по 29 февраля, а именно, ОПМ «Безопасная дорога».
За 18 дней ОПМ, по словам спикера, выявлено 8160 административных правонарушений, 490 автомобилей водворены на штрафную стоянку, у 299 авто сняты регистрационные номера.
Страж порядка призвал жителей и гостей области соблюдать ПДД, в частности, не превышать скорость, соблюдать дистанцию, не перебегать проезжую часть в неустановленных местах. Все это, подчеркнул полицейский, часто заканчивается трагедией.
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