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ЛАДА.kz » Происшествия

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 15:48

Просмотров: 259

Медики Мангистау опровергли слухи о массовом обращении в больницу детей с осложнениями после ОРВИ

В социальных сетях распространяется информация о том, что приемный покой в детской областной больнице переполнен маленькими пациентами, которые испытывают серьезные осложнения после перенесенных острых респираторных вирусных инфекций. Врачи больницы прокомментировали ситуацию.

фото с сайта om-saratov.ru
По версии автора поста, снимок в больнице был сделан после 9 часов вечера. На фото родители с детьми сидят в очереди на прием к врачу.

«В детскую областную больницу прям повальные обращения, 70% из которых осложнения после ОРВИ. Вот такая зараза сейчас гуляет. Берегите деток и качественно лечите», - пишет жительница Актау.


Медики Мангистау опровергли слухи о массовом обращении в больницу детей с осложнениями после ОРВИ


Корреспондент Lada.kz обратился в пресс-службу управления здравоохранения с просьбой прояснить ситуацию, рассказать о видах осложнений и количестве таких пациентов. Однако в больнице ответили, что подобных случаев у них не зарегистрировано.

«Это приемное отделение областной детской больницы. Сюда приходят обследоваться не только в случае ОРВИ, но и к узким специалистам по необходимости. Стоит отметить, что в приемном отделении больницы работают хирурги, травматологи-ортопеды, педиатры, лор, реаниматологи. Среди посетителей больницы не было пациентов, у которых наблюдались осложнения после ОРВИ, вспышек ОРВИ у нас также не наблюдалось», - сообщили в больнице.



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