Медики Мангистау опровергли слухи о массовом обращении в больницу детей с осложнениями после ОРВИ

«В детскую областную больницу прям повальные обращения, 70% из которых осложнения после ОРВИ. Вот такая зараза сейчас гуляет. Берегите деток и качественно лечите», - пишет жительница Актау.

«Это приемное отделение областной детской больницы. Сюда приходят обследоваться не только в случае ОРВИ, но и к узким специалистам по необходимости. Стоит отметить, что в приемном отделении больницы работают хирурги, травматологи-ортопеды, педиатры, лор, реаниматологи. Среди посетителей больницы не было пациентов, у которых наблюдались осложнения после ОРВИ, вспышек ОРВИ у нас также не наблюдалось», - сообщили в больнице.

По версии автора поста, снимок в больнице был сделан после 9 часов вечера. На фото родители с детьми сидят в очереди на прием к врачу.Корреспондент Lada.kz обратился в пресс-службу управления здравоохранения с просьбой прояснить ситуацию, рассказать о видах осложнений и количестве таких пациентов. Однако в больнице ответили, что подобных случаев у них не зарегистрировано.