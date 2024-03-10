Не спал сутки: водитель скончался в ДТП на трассе «Доссор – Кульсары – Бейнеу»

- При управлении транспортным средством важно быть физически подготовленным, в дальних поездках необходимо отдыхать в кемпингах вдоль трассы. Водители обязаны помнить, что они несут ответственность за здоровье и жизнь, свою и других, - обратились в ведомстве.

По информации полиции, 9 марта около 07:00 часов на 74 километре трассы «Доссор – Кульсары – Бейнеу» столкнулись «ГАЗель» и «КамАЗ». В результате ДТП произошло возгорание двух автомобилей. 24-летний водитель «ГАЗель» скончался на месте.В ходе проверки транспортных средств и последствий аварии, изучив время движения автотранспорта с помощью устройства «Кибер-Шериф», было установлено, что водитель «ГАЗели» без отдыха в течение суток управлял транспортом по маршрутам «Актау – Уральск», «Уральск – Атырау».Полицейские предупреждают о соблюдении ПДД.