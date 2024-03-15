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ЛАДА.kz » Происшествия

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 22:44

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В акватории Каспийского моря произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4.2 произошло сегодня, 15 марта, в Каспийском море в 19:35 по казахстанскому времени, в 105 км от Туркменбаши (Туркменистан).

фото с сайта daryo.uz
По данным European–Mediterranean Seismological Centre, землетрясение произошло на глубине 74 км.

Исследования показывают, что Балхано–Каспийский регион и горная система Копетдаг, разделяющая Туркменистан и Иран, обладают высокой сейсмичностью, что подтверждается, в частности, разрушительными землетрясениями: Узун–Адинское (Красноводское) в 1895 году, Гермабское в 1929 году, Казанджикское в 1946 году, Балханское в 2000 году.



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