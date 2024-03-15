В акватории Каспийского моря произошло землетрясение

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По данным European–Mediterranean Seismological Centre, землетрясение произошло на глубине 74 км.
Исследования показывают, что Балхано–Каспийский регион и горная система Копетдаг, разделяющая Туркменистан и Иран, обладают высокой сейсмичностью, что подтверждается, в частности, разрушительными землетрясениями: Узун–Адинское (Красноводское) в 1895 году, Гермабское в 1929 году, Казанджикское в 1946 году, Балханское в 2000 году.
Исследования показывают, что Балхано–Каспийский регион и горная система Копетдаг, разделяющая Туркменистан и Иран, обладают высокой сейсмичностью, что подтверждается, в частности, разрушительными землетрясениями: Узун–Адинское (Красноводское) в 1895 году, Гермабское в 1929 году, Казанджикское в 1946 году, Балханское в 2000 году.
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