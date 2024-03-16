Жизни двух человек унесло ДТП в Мангистау

Смертельное ДТП произошло сегодня, 16 марта, на 733 километре автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау». Участниками аварии стали легковой автомобиль Toyota и грузовик Shacman.По предварительным данным, водитель Toyota превысил скорость и, не справившись с управлением, допустил попутное столкновение с грузовиком.В результате аварии два человека погибли на месте. Еще двоих доставили в больницу села Мунайшы с различными травмами.На момент инцидента погода была ясная, дорожное покрытие сухое и чистое.Коллектив АО «НК «КазАвтоЖол» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, а также призывает всех автомобилистов быть более внимательными, сосредоточенными на автодороге и строго придерживаться ПДД.