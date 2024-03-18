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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:42

Просмотров: 2124

Жительница 4 микрорайона Актау сообщила о стрельбе в доме: в полиции прокомментировали ночное происшествие

В социальной сети Instagram жительница 4 микрорайона сообщила о стрельбе в доме №53. В пресс-службе полиции региона прокомментировали ночное происшествие.

Кадр видео
В социальной сети Instagram жительница 4 микрорайона сообщила о стрельбе в доме №53. Звуки выстрелов она услышала ночью 17 марта.



- Бодрая ночь. Стрельба у соседей. Нездоровые люди. Полиция, - подписала видео жительница Актау.


В пресс-службе полиции региона прокомментировали ночное происшествие. Там сообщили, что вызов на пуль дежурного 102 поступил в 23:45 17 марта.

- Никакой стрельбы в доме не было. В одной из квартиры подрались два брата. Их привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение тишины, - сообщили в полиции.



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Комментарии ( 3 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 21:37
За брата и двор стреляю в упор

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • ЛШП
  • Космос
 тишка (Посетители) Сегодня, 17:29
неужели драку можно спутать со стрельбой?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЛШП
  • Космос
  • arelav_74
 Placida (Посетители) Сегодня, 17:17
А выстрелы соседям приснились. Ну тоже вариант...
 
 

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