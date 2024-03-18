Жительница 4 микрорайона Актау сообщила о стрельбе в доме: в полиции прокомментировали ночное происшествие

- Бодрая ночь. Стрельба у соседей. Нездоровые люди. Полиция, - подписала видео жительница Актау.

- Никакой стрельбы в доме не было. В одной из квартиры подрались два брата. Их привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение тишины, - сообщили в полиции.

В социальной сети Instagram жительница 4 микрорайона сообщила о стрельбе в доме №53. Звуки выстрелов она услышала ночью 17 марта.В пресс-службе полиции региона прокомментировали ночное происшествие. Там сообщили, что вызов на пуль дежурного 102 поступил в 23:45 17 марта.