В Жанаозене изъяли крупную партию насвая у 49-летней женщины

- В Мангистауской области с 18 по 31 марта текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Насвай». В ходе мероприятия сотрудниками полиции Жанаозен была выявлена 49-летняя гражданка, которая занималась незаконной торговлей насваем. В результате изъято 207 штук насвая и два пакета для его изготовления, - сообщили в пресс-службе полиции региона.

Сотрудники полиции проводят рейды по выявлению незаконного распространения и употребления насвая.Так, в Жанаозене стражи порядка конфисковали крупную партию насвая у местной предпринимательницы 1975 года рождения.В настоящее время Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» предусмотрен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, в том числе насвая. Незаконная продажа некурительных табачных изделий влечет штраф в размере 25 месячных расчетных показателей, или свыше 92 тысяч тенге.