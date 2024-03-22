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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:24

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В Жанаозене изъяли крупную партию насвая у 49-летней женщины

В Жанаозене сотрудники полиции изъяли крупную партию насвая у 49-летней местной предпринимательницы. Об этом сообщили в пресс-служба департамента полиции региона.

Фото пресс-службы полиции
Сотрудники полиции проводят рейды по выявлению незаконного распространения и употребления насвая.

Так, в Жанаозене стражи порядка конфисковали крупную партию насвая у местной предпринимательницы 1975 года рождения.

В Жанаозене изъяли крупную партию насвая у 49-летней женщины


- В Мангистауской области с 18 по 31 марта текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Насвай». В ходе мероприятия сотрудниками полиции Жанаозен была выявлена 49-летняя гражданка, которая занималась незаконной торговлей насваем. В результате изъято 207 штук насвая и два пакета для его изготовления, - сообщили в пресс-службе полиции региона.


В настоящее время Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» предусмотрен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, в том числе насвая. Незаконная продажа некурительных табачных изделий влечет штраф в размере 25 месячных расчетных показателей, или свыше 92 тысяч тенге.



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