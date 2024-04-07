Самосвал едва не задавил детей на «зебре» в Актау

- Водитель большегруза в данном случае создал аварийную ситуацию с потенциальным наездом на пешеходов. Он не приостановился и не убедился, что никто не переходит дорогу. Дети, со своей стороны, также должны были удостовериться, что на проезжей части в данное время нет движущихся машин, - сказал местный автомобилист со стажем Яков.

На видео попал момент того, как двое детей перебегали дорогу по пешеходному переходу между 12 и 16 микрорайонами. На середине дороги они едва не попали под колеса грузовика марки «Shacman». Трагедии удалось избежать, так как более старший ребенок резким движением потянул за руку младшего назад.Lada.kz ожидает официальный комментарий от департамента полиции Мангистауской области.