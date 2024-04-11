Скоро апелляция: подробности смерти Валерии Шальновой в Актау рассказала ее сестра

«С подсудимым моя сестра рассталась за 3 месяца до преступления. Ранее они встречались несколько лет. О побоях и всём остальном наша семья не знала. Это стало известно только после того, как все случилось. Сестра была спортсменкой, и если на теле появлялись какие-то синяки, это все списывалось на тренировки. Подозрений ни у кого не вызывало. Плюс ко всему, Назим всегда на людях вел себя, как пушистый одуванчик. В целом, казался безобидным. В тот день, когда все это произошло, он приехал к нам в шестой микрорайон и пытался с ней помириться. Она его послала, после чего поехала на работу в кафе. В час тридцать она вышла оттуда, видеокамеры наружного наблюдения это фиксируют. До этого он ей позвонил и сказал: «Ладно, давай ругаться там не будем. Я тебе машину дам и пойдешь с девчонками покатаешься». Она любила ездить за рулем, и поэтому, видимо, согласилась взять машину», - рассказала сестра погибшей.

«Девчонки уже собрались и ждали Валеру, пока она позвонит и скажет, куда подойти. Получается, дальше она выходит из кафе, где работала, садится в машину к нему, и они едут без остановки в сторону канала. Это все подтверждено биллингом сотовых телефонов, то, что от кафе и до канала ехали без остановок, а их телефоны все время находились вместе. После того, как они доехали до Шоры, они остановились там на 20 минут. После этого машина Назима выехала в сторону водоканала МАЭК на огромной скорости. Он доехал туда буквально за несколько минут, понимаете, на какой скорости он ехал туда. После чего он побыл там какое-то время и по объездной уехал в город, начал создавать себе алиби», - рассказывает девушка.

«По факту что произошло?! В те 20 минут, когда он остановился ближе к Шоре, там произошло то, что он, видимо, ее оглушил, так как она не оказывала сопротивления, изнасиловал, после чего поехал в сторону МАЭКа, додушил ее до конца и сбросил тело в воду с надеждой на то, что тело унесет на водоканал и там его никто не найдет. Но, по закону подлости, тело оказалось близко к берегу, где не было течения, именно поэтому тело и не унесло. После чего Назим взял телефон моей сестры, поехал по объездной, создавал себе алиби в городе. Около 6 утра мне и матери были отправлены с ее телефона «предсмертные» сообщения. Он в это время стоял в шестом микрорайоне, фактически возле нашего дома, и отправлял их нам. Это вычислило следствие. Через несколько дней нашли телефон у подсудимого, и дальше уже я подняла шум, и его задержали», - рассказала Каролина.

«Столько времени он отказывался от дачи показаний. Дал показания только на заключительном заседании, и нес такую ерунду (слово заменено автором). Ну неужели не мог придумать что-то поправдоподобнее. По версии убийцы, он встретил мою сестру с работы и они решили поехать покататься. Когда речь еще не шла об изнасиловании, он ничего не говорил о том, что у них была близость. Тут же он говорит, что они выехали, заехали в 13 микрорайон, там у них случился половой акт. Хотя, по данным биллинга, ни в какой 13 микрорайон он не заезжал... Поехали дальше они на канал, там моя сестра сказала, что хочет пойти выйти пописать и стесняется его, и спустилась под мост. Под мост?! Не под трубу, где было найдено тело, а под мост. Тоже несостыковочка. «Ее долго не было, я спустился посмотреть, а она разделась и говорит, что хочет купаться». Дальше они поругались... Он разозлился, потряс ее за плечи, она прыгнула в воду, пошла плавать, он не боялся, что она утонет, поскольку знал, что сестра умеет плавать. А он забрал телефон и уехал. А потом, когда очухался, вернулся назад, а ее там уже не было. Это вот по его версии ....» , - рассказала Каролина.

«Почему я с самого начала была уверена, что это он? Когда я получила эти странные сообщения (речь идет о «посмертных» смс, которые присылались, предположительно, убийцей уже после ее смерти, прим. автора), я позвонила, вы удивитесь, но это был Назим, потому что он ни на секунду ее не оставлял. Он ее 24 на 7 караулил, он контролировал ее переписки. У него были все пароли от ее аккаунтов, которые он взламывал. И это подтверждает он сам. У меня есть голосовое, где он мне говорит: «Каролина, да я все ее переписки читаю...». Я ему позвонила и говорю: «Где Валера (обращение к Валерии Шальновой близкими, прим. автора)?», на что он ответил: «Я не знаю, я сам ее всю ночь искал». Я ему сказала, чтобы вставал и ехал искать дальше, вдруг что-то произошло, что-то подозрительно. Он согласился, сказал, что поедет. Проходит 2 часа. Я набираю его опять, спрашиваю «нашел ли?», а он говорит «я уснул». Вот, скажите, какой любящий парень, который вымаливает прощение, который всегда контролировал, когда его девушка пропала, пойдет и спокойно ляжет спать? Только тот, кто знает, что ее больше нет», - сказала Каролина.

«Мне записал сообщение, где плачет и говорит, что уговаривал ее быть осторожнее и очень сожалеет. А потом девочки знакомые пересылают мне голосовое от него же, где он говорит: «Да, я знаю, а что она бухала все время. На скалах любила посидеть. Вот и сдохла». Вот вам и слова любящего человека, который очень переживал за свою девушку», - говорит Каролина.

«По иронии судьбы, пока «хакер» из следственно-оперативной группы пытался вскрыть какие-то моменты в телефоне, я времени зря не теряла и залезла в ее ноутбук. Пароль к почте подобрала абсолютно рандомно, он был таким же, как и у меня. Когда я открыла ее Вк, то увидела, что все переписки чистятся, то есть аккаунт подсудимого в этот момент был онлайн. Сидели его ребята и вычищали все переписки, потому что он в тот момент сидел в СИЗО, а заход был с компьютера, сам он этого сделать не мог. Я начала искать, и практически не было ничего. Все удалено. Но моя сестра, она была на 10 голов умнее, чем подсудимый. Она собирала на него компромат, так как до этого она уже обращалась в полицию по факту того, что он ее преследует, но они ничего (слово заменено, прим. автора) не сделали. Видимо, она собиралась подать на него еще раз уже с большим количеством доказательств, что он ее преследует, бьет и так далее. И я нашла «Вконтакте» скрытую папку со всеми сохраненными переписками, аудиозаписями, видеозаписями, где говорилось о том, что он ее избивал, душил и все в таком роде. Говорилось, что он ее караулил, обвинял постоянно в том, что она ему изменяет, читал ее переписки. Там было зафиксировано все. Были зафиксированы побои, где у нее синяк на глазу, фото она отправляла подругам. Были описания инцидента, что он один раз на новый год напился и душил ее так, что чуть не убил. Вот эти моменты с удушающими приемами были, я так поняла, частыми. Впоследствии, в день убийства, он ее также задушил. Оттуда же я достала голосовые записи о том, что полиция наша бездействовала. Как говорится, нет тела - нет дела», - сказала Каролина.



Сестра Валерии - Каролина - подробно рассказала о том, что именно доказывает вину осужденного, чтобы не только следствие, но и общественность была в курсе доказательной базы.То, что Валерия планировала встретится с подругами, подтверждают они сами. В тот вечер она им написала, что ее бывший даст машину и они смогут покататься с девочками.В это время осужденный звонил тем самым подругам и интересовался у них: «Где Валерия?» Говорил, что не может нигде ее найти.В телеграм-канале «Валерия Шальнова» ее сестра рассказывает обо всех нюансах данного дела, в том числе и приводит версию самого осужденного.Сомнений в том, что именно бывший парень девушки стал причиной гибели, у ее сестры и родственников не было с первого дня. Позже в этой версии убедилось и следствие, а затем межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области, приговоривший мужчину к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Тем не менее, сторона защиты и сам осужденный продолжают настаивать на невиновности, и в ближайшее время состоится апелляционное заседание.Девушка рассказывает, что когда она узнала, что Валерию нашли мертвой на водоканале, то опять же связалась с подсудимым и сообщила ему прискорбную новость. В ответ осужденный записал слезное голосовое сообщение.Также, по словам сестры погибшей, были обнародованы аудиозаписи телефонных разговоров подсудимого в СИЗО, когда он находился под следствием. В них, по словам Каролины, он уговаривает знакомых прийти и дать показания о том, какой порядочный и замечательный подсудимый человек, а заодно опорочить репутацию Валерии.Только после смерти девушки ее родным открылась страшная правда о том, какими на самом деле были отношения между Валерией и подсудимым.Следственный комитет собрал достаточно обширную доказательную базу по этому делу, считают адвокаты и родственники погибшей. В том числе полиция приобщила в суде даже тот факт, что ранним утром после смерти Валерии, о которой в то время еще никто не знал, осужденный «гуглил» информацию о том, «что происходит с тонущим человеком».