В Мангистау автокран стрелой «разнес» автомобиль

Авария произошла сегодня, 12 апреля на одной из дорог региона. Последствия аварии попали на видео. Видео разместили на странице «112» в Instagram.На кадрах видео видно, что автокран стрелой «разнес» лобовое стакло и крышу автомобиля марки «Нива».В департаменте полиции региона пообещали позже предоставить подробности аварии.