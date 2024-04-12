В Мангистау за 12 дней по фактам браконьерства возбуждено 18 уголовных дел

- По всем озвученным фактам возбуждены уголовные дела по статье 339 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет, – сообщил старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Толеубай Мухамадиев.







По данным Polisia.kz, в Мангистау продолжается республиканская рыбоохранная акция «Бекіре».Так, 9 апреля полицейскими по оперативной информации проведен обыск в одном из жилых домов Жанаозенa, где изъято более 100 кг рыбы, в том числе 1,5 кг осетровых пород.На следующий день, 10 апреля, в Мангистауской области на автодороге Актау – Форт-Шевченко сотрудниками полиции остановлена автомашина Lada 2111, водитель которой, проигнорировав законные требования, продолжил движение автотранспорта и выкидывал незаконно добытую рыбу. Злоумышленники пытались провести незаконно добытую рыбу осетровых пород в количестве 7 штук, общим весом 63 кг. Вещественные доказательства изъяты, автомашина водворена на штрафстоянку.Вчера, 11 апреля, в Атырауской области в ходе осмотра автомашины «УАЗ» в салоне обнаружено 4 мешка рыбы осетровой породы в количестве 25 штук, общим весом 90 кг.Всего за 12 дней по фактам браконьерства возбуждено 18 уголовных дел. К административной ответственности привлечены 64 правонарушителя. Кроме того, органами внутренних дел совместно с территориальными подразделениями Министерства сельского хозяйства и пограничной службы КНБ усилено патрулирование территориальных и прибрежных вод Каспийского моря на предмет пресечения браконьерства.