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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 19:50

Просмотров: 509

В Мангистау за 12 дней по фактам браконьерства возбуждено 18 уголовных дел

В Мангистау проходит республиканская рыбоохранная акция «Бекіре». Всего за 12 дней по фактам браконьерства возбуждено 18 уголовных дел. К административной ответственности привлечены 64 правонарушителя, передает Polisia.kz.

Фото Polisia.kz.
По данным Polisia.kz, в Мангистау продолжается республиканская рыбоохранная акция «Бекіре».

Так, 9 апреля полицейскими по оперативной информации проведен обыск в одном из жилых домов Жанаозенa, где изъято более 100 кг рыбы, в том числе 1,5 кг осетровых пород.

На следующий день, 10 апреля, в Мангистауской области на автодороге Актау – Форт-Шевченко сотрудниками полиции остановлена автомашина Lada 2111, водитель которой, проигнорировав законные требования, продолжил движение автотранспорта и выкидывал незаконно добытую рыбу. Злоумышленники пытались провести незаконно добытую рыбу осетровых пород в количестве 7 штук, общим весом 63 кг. Вещественные доказательства изъяты, автомашина водворена на штрафстоянку.

Вчера, 11 апреля, в Атырауской области в ходе осмотра автомашины «УАЗ» в салоне обнаружено 4 мешка рыбы осетровой породы в количестве 25 штук, общим весом 90 кг.

- По всем озвученным фактам возбуждены уголовные дела по статье 339 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет, – сообщил старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Толеубай Мухамадиев.

Всего за 12 дней по фактам браконьерства возбуждено 18 уголовных дел. К административной ответственности привлечены 64 правонарушителя. Кроме того, органами внутренних дел совместно с территориальными подразделениями Министерства сельского хозяйства и пограничной службы КНБ усилено патрулирование территориальных и прибрежных вод Каспийского моря на предмет пресечения браконьерства.





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