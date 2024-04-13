В Актау подросток на скутере пострадал в ДТП

По информации очевидцев, несовершеннолетний на скутере попал в ДТП.На видео подростку оказывают помощь прибывшие медики. У него видны порезы, ссадины, окровавленное лицо.В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что на месте работают стражи порядка.В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы добавили, что с места аварии в медучреждение никого не доставляли.Обстоятельства происшествия выясняются.