В Актау подросток на скутере пострадал в ДТП

Фото очевидцев
По информации очевидцев, несовершеннолетний на скутере попал в ДТП.
На видео подростку оказывают помощь прибывшие медики. У него видны порезы, ссадины, окровавленное лицо.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что на месте работают стражи порядка.
В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы добавили, что с места аварии в медучреждение никого не доставляли.
Обстоятельства происшествия выясняются.
На видео подростку оказывают помощь прибывшие медики. У него видны порезы, ссадины, окровавленное лицо.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что на месте работают стражи порядка.
В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы добавили, что с места аварии в медучреждение никого не доставляли.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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