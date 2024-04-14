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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:20

Просмотров: 13

Жесткое столкновение кроссовера и внедорожника попало на видео в Жанаозене

Момент дорожно-транспортного происшествия (ДТП) попал на видео.

Кадр видео
В одном из актауских пабликов опубликовали видео аварии, произошедшей на перекрестке вчера, 13 апреля, в микрорайоне Рахат-1.

На кадрах водитель Toyota Land Cruiser Prado не пропустил Lexus и врезался в него. Игравший поблизости с мячом мальчик испугался и поспешил отбежать подальше от места происшествия. Автор видео говорит, что это уже не первое ДТП на этом перекрестке.

Как следует из Правил дорожного движения, ответственность грозит водителю кроссовера, так как на перекрестке на пути его движения установлен знак «Второстепенная дорога».

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что на автовладельца Lexus составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

О пострадавших в ДТП не сообщается.




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