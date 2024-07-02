Живодёры сбросили котят с многоэтажки в Актау

Маленькие котята, по словам жителей 11 микрорайона, погибли на месте.

Фото жильцов дома №19 в 11 микрорайоне

Столь неприятный случай произошел сегодня вечером, 1 июля, в галерейном доме №19 в 11 микрорайоне.

По словам жильцов семиэтажки, один котенок оказался на крыше пристройки, а второй лежал на бетонной плитке. Люди предполагают, что их скинули с верхних этажей. Кто именно, неизвестно.

Никакой гуманности, настоящие живодеры. Как можно так безжалостно обойтись с детенышами, – сожалеет жительница дома Раиса.

Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.