А был ли мальчик? В Актау автомобиль на скорости въехал в детскую площадку

Жители Актау сообщают о том, что 2 июля водитель легкового автомобиля на скорости въехал в детскую площадку. Последствия инцидента попали на видео. Кадры прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: кадры из видео

По словам очевидцев, инцидент произошел около 05:00 часов утра у дома №7 в 3 микрорайоне.

Машина марки Nissan влетела в ограждение детской площадки. Скорость была сильная, с грохотом врезалась. В машине было три человека. За рулем была девушка, и этот факт они (участники происшествия – прим. авт.) скрыли от полиции. Они вытащили машину и хотели уехать – не смогли! Почему полицейский не допросил там же девушку? У неё нет прав. Парни взяли вину на себя, герои. Сегодня она влетела на детскую площадку – простили, завтра снесет людей и тоже простят? Сидели соседи на улице и все видели. Их не спросил полицейский. Кстати, приехали два экипажа машины, один за другим и уехали. Грохот был такой, что многие в этих домах проснулись. Соседи сказали скорость была 80-90 (километров в час – прим. авт.) примерно. Она неслась. Как можно между домами ездить на такой скорости?, - рассказала одна из жительниц дома, находящегося вблизи места происшествия.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, комментируя инцидент, сообщили, что виновником ДТП был парень 2005 года рождения, при себе имел необходимые документы.

Сотрудниками батальона патрульной полиции управления полиции Актау установлена и выявлена личность правонарушителя. По факту нарушений, предъявляемых к участникам дорожного движения, он привлечен к административной ответственности (статья 620 КоАП РК). Гражданин не справился с рулевым управлением, на момент происшествия был трезв, - сообщили в ведомстве.

Ранее в Актау оштрафовали водителя Lexus, припарковавшегося на территории детской площадки в 6 микрорайоне.