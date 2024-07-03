Насильник 13-летней девочки в Актау приговорен к 22 годам лишения свободы

Суд вынес приговор в виде 22 лет лишения свободы отцу пятерых детей, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщает неофициальный источник.

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Решение по уголовному делу вынес Актауский городской суд №2. В силу того, что пресс-служба суда, несмотря на неоднократные обращения редакции, не смогла до настоящего момента предоставить официальную информацию по резонансному случаю, редакция Lada.kz была вынуждена обратиться к неофициальным источникам.

О приговоре в отношении насильника сообщил Telegram-канал EGOV.PRESS.

Отец пятерых детей из Актау изнасиловал 13-летнюю девочку с эпилепсией. По делу были собраны доказательства, проведены экспертизы, и его вина была полностью доказана. Суд назначил педофилу 22 года тюрьмы, - сказано в сообщении.

Напомним, о вопиющем случае стало известно от фонда по борьбе с насилием «НеМолчиKZ». По предоставленным данным, на скамье подсудимых оказался отец пятерых детей, который неоднократно совершал действия насильственного характера в отношении 13-летней девочки, больной эпилепсией, в том числе принуждал к оральному сексу.