Били палкой и лопатой: пострадавший с переломом черепа выжил в Актау

Избитый мужчина получил многочисленные травмы и ему провели операцию. О его состоянии сообщили в пресс-службе областной многопрофильной больницы.

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Оставшийся в живых после столь жесткого нападения мужчина 1986 года рождения получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа и внутричерепную гематому.

Ему была проведена операция. В настоящее время он в сознании, находится в палате интенсивной терапии.

Лечение продолжается. Состояние стабильно тяжелое, - отметил лечащий врач.

Напомним, жестокое избиение мужчины в ночь на 29 июня в 3 микрорайоне попало на видео.