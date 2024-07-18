В Актау мошенники продавали якобы конфискованные автомобили и недвижимость

В Актау выявлена преступная схема, где мошенники выдавали себя за уполномоченных лиц, предлагая приобрести конфискованные автомобили и недвижимость по цене значительно ниже рыночной. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.

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По данным ведомства, приговором Актауского городского суда от 4 июня 2024 года двое лиц осуждены за совершение мошеннических действий по статье 190 Уголовного кодекса с назначением максимального наказания в виде 9 и 10 лет лишения свободы.

Осужденные разработали преступную схему, при которой они представлялись уполномоченными лицами, реализующими конфискованные автомобили и недвижимое имущество по цене ниже рыночной стоимости. Так, к примеру, мошенники арендовали на территории города Актау ряд дорогостоящей недвижимости, выдавая ее за конфискованное имущество, реализуемое по заниженным ценам, - рассказали в ведомстве.

Для большей убедительности, по данным прокуратуры, мошенники заселяли потенциальных покупателей в предлагаемые квартиры, получив за них денежные средства и обещая оформить правоустанавливающие документы позже.