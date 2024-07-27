Требовали 5 млн тенге и 6 внедорожников: ОПГ задержали в Актау

Правоохранителями при координации органов прокуратуры задержана группа лиц по подозрению в вымогательстве денег и транспортных средств у руководства ТОО «АКТС». Об этом ообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото департамента полиции региона

Подозреваемые, являясь лидерами профсоюзной организации, под угрозой распространения определенных сведений и остановки рабочего процесса, требовали пять миллионов тенге и шесть автомобилей марки «ToyotaHilux».

После передачи обозначенной суммы задержаны председатель общественного объединения и его помощник, а также посредник, задействованный в получении денег.

При этом в кармане посредника и в его автомобиле изъято 12 свертков с веществом растительного происхождения, по которым назначена экспертиза.

Проводится досудебное расследование.

Задержанные водворены в ИВС управления полиции Актау. Принимаются меры по задержанию иных причастных лиц.