Мусорный полигон с ночи тушат близ Актау

Фото очевидцев

По информации ведомства, в ночь на 17 августа в 01:00 часов в 2,5 километрах от села Баянды (до пожарной части 8 километров – прим. автора) на полигоне загорелся мусор.

Мусорный полигон состоит на балансе ГКП «Маңғыстау Жылу». Его общая площадь составляет 25 гектаров, глубина – 13 метров.

Пожаром было охвачено 400 квадратных метров. На данный момент спасатели ликвидируют тление на предварительной площади примерно 250 квадратных метров.

На месте работают семь огнеборцев и две единицы техники. Также привлечены местные исполнительные органы, с их стороны задействованы четыре сотрудника и две единицы техники.