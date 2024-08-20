18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.74
528.24
5.35
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
20.08.2024, 09:21

Что горело за неделю в Мангистау

Происшествия 0 506 Лиана Рязанцева

За неделю в Мангистау произошло семь пожаров. Что сгорело за неделю, рассказали в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

По сообщению службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 12 по 18 августа, подразделения ведомства выезжали по тревоге 41 раз, в том числе семь раз - на пожары, 21 раз - на случаи горения, 11 раз - на проведение аварийно-спасательных работ и два раза - на неподтверждённые вызовы.

Спасатели рассказали некоторые подробности происшествий:

Один из пожаров произошёл днем 13 августа в Жанаозене. В одном из домов в микрорайоне "Шанырак" произошло возгорание домашних вещей на балконе однокомнатной квартиры. Спасатели потушили пожар. Квартира полностью закопчена. Обошлось без пострадавших.

Днем 15 августа произошел пожар в жилом массиве "Баянды-2" в Мунайлинском районе. Возле дома №255 произошло возгорание автомобильных колес. В результате пожара была повреждена кровля с окном двухкомнатного дома для временного проживания на земельном участке №232. Площадь горения - 20 квадратных метров. Пострадавших нет.

В субботу, 17 августа, сгорела крыша одного из домов в селе Батыр в Мунайлинском районе. Площадь горения - 170 квадратных метров. В пожаре никто не пострадал.

Рано утром 18 августа сгорела еще одна крыша пятикомнатного жилого дома в селе Кендерли. Площадь горения - 250 квадратных метров. Пострадавших нет.

В этот же вечер сгорел автомобиль в 13 микрорайоне Актау. Возле дома №31Б произошло возгорание автомобиля Nissan Almera, 1998 года выпуска. Владелец автомобиля не пострадал.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?