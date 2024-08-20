Что горело за неделю в Мангистау

За неделю в Мангистау произошло семь пожаров. Что сгорело за неделю, рассказали в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства

По сообщению службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 12 по 18 августа, подразделения ведомства выезжали по тревоге 41 раз, в том числе семь раз - на пожары, 21 раз - на случаи горения, 11 раз - на проведение аварийно-спасательных работ и два раза - на неподтверждённые вызовы.

Спасатели рассказали некоторые подробности происшествий:

Один из пожаров произошёл днем 13 августа в Жанаозене. В одном из домов в микрорайоне "Шанырак" произошло возгорание домашних вещей на балконе однокомнатной квартиры. Спасатели потушили пожар. Квартира полностью закопчена. Обошлось без пострадавших.

Днем 15 августа произошел пожар в жилом массиве "Баянды-2" в Мунайлинском районе. Возле дома №255 произошло возгорание автомобильных колес. В результате пожара была повреждена кровля с окном двухкомнатного дома для временного проживания на земельном участке №232. Площадь горения - 20 квадратных метров. Пострадавших нет.

В субботу, 17 августа, сгорела крыша одного из домов в селе Батыр в Мунайлинском районе. Площадь горения - 170 квадратных метров. В пожаре никто не пострадал.

Рано утром 18 августа сгорела еще одна крыша пятикомнатного жилого дома в селе Кендерли. Площадь горения - 250 квадратных метров. Пострадавших нет.

В этот же вечер сгорел автомобиль в 13 микрорайоне Актау. Возле дома №31Б произошло возгорание автомобиля Nissan Almera, 1998 года выпуска. Владелец автомобиля не пострадал.