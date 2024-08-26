Спасатели ищут тело утонувшего в Каспии жителя Мангистау

Житель Мангистауской области утонул на Солдатском пляже. О трагедии сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.

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По данным ведомства, трагический инцидент произошел сегодня, 25 августа, в 17:40 часов.

В районе Солдатского пляжа на побережье Каспийского моря во время ныряния с катамарана за пределами границы заплыва – оборудованного места для купания (от берега 300-400 метров, глубина 3-4 метра) – утонул Тілеп А.Б. 2006 года рождения, житель Мангистауской области. Проводятся поисково-спасательные работы, - сказано в сообщении спасателей.

В ДЧС Мангистауской области уточнили, что на месте происшествия работают шесть сотрудников личного состава, задействованы одна единица техники и два плавсредства.

Напомним, 7 июля на Солдатском пляже утонул парень 1999 года рождения. Тело погибшего обнаружили 8 июля.