Скупые подробности полиции о драке в одном из ресторанов Актау. Видео очевидцев

Жители Актау запечатлели на видео скопление полицейских у ресторана «Шамс» во 2 микрорайоне. Поводом для прибытия правоохранителей стала драка, произошедшая в стенах заведения.

Фото: кадр из видео

Кадры с места происшествия распространились в Сети. На видео попало внушительное количество полиции, спецтранспорта и автомобиль скорой помощи у ресторана «Шамс» во 2 микрорайоне. Прибывшие правоохранители проводили задержание, которое встречало сопротивление и сопровождалось женскими криками.

Видео: @112_aktau

Как сообщили корреспонденту Lada.kz в пресс-службе департамента полиции (ДП) Мангистауской области, в заведении произошла драка.

По факту хулиганства ведется расследование. Пострадавших нет. Назначена экспертиза. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - прокомментировали в ведомстве.

При этом в ДП не предоставили дополнительных подробностей инцидента.

Для справки:

Статья 293 – «Хулиганство».

Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, – наказывается штрафом в размере до 2 000 МРП (7 384 000 тенге – прим. авт.) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.