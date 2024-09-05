Авария с «перевертышем» произошла на трассе Жанаозен - Актау

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На кадрах видно покорёженный перевернутый автомобиль. На помощь водителю пришли проезжавшие мимо автовладельцы. Группа мужчин поставила перевёрнутый автомобиль обратно на колёса.

В социальных сетях сообщается, что в результате ДТП пострадал только один автомобиль. Причиной аварии, по словам очевидцев, стала неисправность колеса. Водитель не пострадал.

В департаменте полиции сообщили, что вызов по данному происшествию не поступал.