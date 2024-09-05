Сколько автомобилей сгорело с начала года в Мангистау

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау, с начала года зарегистрировано 77 автомобильных пожаров. В ведомстве рассказали об основных причинах возгорания машин.

фото из архива Lada.kz

По данным ведомства, с начала года в регионе сгорело 77 автомобилей.

Основной причиной возгорания машин являются неисправности в системе электропроводки, - заявили в ДЧС региона.

В ведомстве рассказали, что для предотвращения возгорания автомобиля автовладельцам рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

- проводить регулярное техническое обслуживание автомобиля, включая проверку состояния электропроводки и топливной системы;

- избегать использования неисправных устройств и оборудования, которые могут стать причиной короткого замыкания;

- установить огнетушитель в автомобиле и регулярно проверять его исправность;

- не оставлять легковоспламеняющиеся предметы в салоне автомобиля, особенно в жаркую погоду;

- своевременно устранять любые утечки топлива или масла, чтобы избежать их воспламенения;

- перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях.