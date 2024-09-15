Мужчину насмерть сбили в центре Актау

Трагедия произошла ночью 15 сентября на автодороге между 5 и 6 микрорайонами. В департаменте полиции Мангистауской области предоставили подробности происшествия.
По данным ведомства, водитель Toyota Camry совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте.
Виновник ДТП был задержан и доставлен в полицию.
По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, повлекшее смерть человека, начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.
По информации областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи, погибший – мужчина примерно 40-50 лет.
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