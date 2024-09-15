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15.09.2024, 10:52

Мужчину насмерть сбили в центре Актау

Происшествия 0 4 252 Сергей Кораблев

Трагедия произошла ночью 15 сентября на автодороге между 5 и 6 микрорайонами. В департаменте полиции Мангистауской области предоставили подробности происшествия.

Фото Алии Шариповой
Фото Алии Шариповой

По данным ведомства, водитель Toyota Camry совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

Виновник ДТП был задержан и доставлен в полицию. 

По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, повлекшее смерть человека, начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.

По информации областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи, погибший – мужчина примерно 40-50 лет.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
alixah
alixah
Походу в неположенном месте переходил дорогу.
15.09.2024, 14:48
fox1167
fox1167
"на автодороге между 5 и 6 микрорайонами."-----уберите там пешеходку! Есть же пешеходка в 50-ти метрах на перекрёстке!
15.09.2024, 10:12
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