Мужчину насмерть сбили в центре Актау

Трагедия произошла ночью 15 сентября на автодороге между 5 и 6 микрорайонами. В департаменте полиции Мангистауской области предоставили подробности происшествия.

Фото Алии Шариповой

По данным ведомства, водитель Toyota Camry совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

Виновник ДТП был задержан и доставлен в полицию.

По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, повлекшее смерть человека, начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.

По информации областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи, погибший – мужчина примерно 40-50 лет.